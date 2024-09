Atletica, Rebecca Cheptegai bruciata viva dal fidanzato: grave in ospedale

Rebecca Cheptegai è stata bruciata viva dal fidanzato in seguito a una violenta lite. L’atleta ugandese, che ha partecipato alla Maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024 (chiusa al 44mo posto) e dei Mondiali di Budapest 2023 (conclusi in 14ma posizione), si trova in condizioni gravissime con ustioni sul 75% del corpo presso un ospedale di Eldoret (Kenya).

Dickson Ndiema Marangach, compagno di vita della 33enne, avrebbe comprato una tanica di benzina e l’avrebbe gettata addosso alla donna, appiccando poi il fuoco. Il movente, secondo un’ulteriore ricostruzione, sarebbe legato all’acquisto da parte dell’uomo di un terreno nella Contea di Trans-Nzoia (sempre in Kenya), con l’intento di avvicinarsi a molti centri di formazione atletica della zona.

L’aggressione si sarebbe consumata in un’abitazione costruita proprio su questo appezzamento. Lo stesso Marangach si trova ricoverato in ospedale con gravi ustioni sul corpo e anche le sue condizioni sono preoccupanti.