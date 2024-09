Atletica, Nina Kennedy vince l’antipasto di Diamond League a Zurigo. Bruni si ferma a 4.52

Presso la Stazione di Zurigo (Svizzera) è andato in scena un antipasto della tappa di Diamond League, che domani sera regalerà grande spettacolo allo Stadio Letzigrund. Si è disputata la gara di salto con l’asta femminile, vinta in maniera autorevole dalla 27enne australiana Nina Kennedy, capace di valicare 4.87 metri al primo tentativo dopo aver superato 4.82 alla seconda prova.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo ha dettato legge in terra elvetica e si lancia così con grande ottimismo verso le finali della massima competizione internazionale itinerante, in programma il 13-14 settembre a Bruxelles (Belgio). Nina Kennedy ha poi fatto un tentativo a 4.92 e due a 4.95, non riuscendo però nell’attacco alla miglior prestazione mondiale detenuta dalla canadese Molly Caudery.

Secondo posto per la canadese Alysha Newman, capace di 4.82 al secondo affondo e poi incappata in tre errori a 4.87. Terza la statunitense Katie Moon con 4.82 valicato alla terza prova, a seguire un errore a 4.87 e due a 4.92. Roberta Bruni ha concluso al nono posto con i 4.52 metri superati al secondo tentativo, poi tre errori a 4.67.