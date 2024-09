Atletica, Monica Graziana Contrafatto riceve la medaglia di bronzo nei 100 T63 alle Paralimpiadi!

L‘azzurra Monica Graziana Contrafatto ha ricevuto la medaglia di bronzo nei 100 metri piani femminili T63 dell’atletica leggera alle Paralimpiadi: l’italiana, inizialmente quarta per un solo centesimo nonostante la caduta, è stata avanzata in terza posizione per il danno subito, essendo stata incolpevolmente falciata da Ambra Sabatini.

Salgono dunque in quattro sul podio: il bronzo è stato assegnato ex aequo all’azzurra ed alla britannica Ndidikama Okoh, che aveva tagliato il traguardo in terza posizione con 14.59, primato personale, mentre l’italiana, cadendo aveva raggiunto l’arrivo in 14″60.

A fine serata, poco prima della premiazione, la bella notizia: le medaglie dell’Italia diventano 71, con 24 ori, compreso quello di Martina Caironi, vittoriosa in 14.16, primato stagionale, 15 argenti e 32 bronzi, incluso quello di Monica Graziana Contrafatto. L’Italia al momento è quinta nel medagliere, piazzamento che proverà a difendere nella giornata conclusiva di domani.