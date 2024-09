Atletica, doppietta per la Svizzera nella maratona T54 alle Paralimpiadi

La maratona ha chiuso il programma dell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con 4 gare nelle quali non era rappresentata l’Italia. Due ori per la Svizzera, vittoriosa nella classe T54 sia tra gli uomini che tra le donne, mentre nella classe T12 ad imporsi sono la Tunisia tra gli uomini ed il Marocco tra le donne.

Nella classe T54 maschile domina l’elvetico Marcel Hug, giunto al traguardo in solitaria in 1:27:39, mentre alle sue spalle si concretizza a pochi metri dal traguardo il sorpasso per l’argento del cinese Jin Hua, secondo in 1:31:19, a 3:40, ai danni del nipponico Tomoki Suzuki, terzo in 1:31:23, a 3:44.

Svizzera d’oro anche nella classe T54 femminile, grazie alla vittoria di Catherine Debrunner, dominatrice assoluta in 1:41:50, con l’australiana Madison de Rozario seconda, ma in 1:46:13, a 4:23, mentre a completare il podio è la statunitense Susannah Scaroni, terza in 1:46:29, a 4:39.

Nella classe T12 maschile primato stagionale per tutti gli atleti sul podio: si impone il tunisino Wajdi Boukhili, primo in 2:22:05, che precede l’iberico Alberto Suarez Laso, alla piazza d’onore in 2:24:02, a 1:57, ed il marocchino Amin El Chentouf, sul gradino più basso del podio in 2:24:35, a 2:30.

Cade il record del mondo nella classe T12 femminile, con la marocchina Fatima Ezzahra El Idrissi che trionfa con il crono di 2:48:36, rifilando quasi 10 minuti alla connazionale Meryem En-Nourhi, seconda in 2:58:18, a 9:42, mentre il bronzo va alla spagnola Elena Congost, terza in 3:00:48, a 12:12.