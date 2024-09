Andrea Tesei spiega il guasto a Luna Rossa: “Dopo la riparazione la barca sarà al 100%”

Pomeriggio complicato per Luna Rossa, che ha perso le due sfide contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup: la prima in condizioni di vento ballerino, la seconda a causa della rottura del carrello della rando durante il secondo lato di poppa, quando il sodalizio italiano si trovava in vantaggio di una novantina di metri.

Il trimmer Andrea Tesei ha spiegato cos’è accaduto ai microfoni di OA Sport: “Abbiamo avuto un cedimento del carrello della randa che ci ha costretto al ritiro“. Lo shore team dovrà lavorare alacremente nella notte per riparare il problema, ma avrà la possibilità di utilizzare un nuovo pezzo e potrà così procedere alla sostituzione.

Il trimmer si è dichiarato fiducioso sul fatto che la squadra riesca a risolvere la situazione in vista dei decisivi confronti di domani: “Assolutamente, il nostro shore team ha sempre dimostrato di poter sistemare qualsiasi cosa senza precludere le performance della barca, domani saremo in piena forma“.

Andrea Tesei si è proiettato verso le decisive regate di domani: “L’approccio rimane sempre quello: dobbiamo fare un punto, oggi eravamo lì per farlo nella seconda regata, avevamo regatato bene. Dobbiamo guardare i punti dove possiamo limare qualche metro, qualche errore lo abbiamo fatto, e tenere solidi i punti buoni“.

C’è comunque ottimismo in seno al gruppo: “L’atmosfera è positiva. Sapevamo che American Magic era un team estremamente competitivo, non ci aspettavamo di batterli per 5-0. Hanno fatto tre regate di fila molto buone, due realmente perché in una ci siamo dovuti ritirare, e non cambiano le cose. La barca rimane veloce e dobbiamo assolutamente portare a casa quest’ultimo punto“.