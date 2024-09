Alexander Zverev raggiunge Sinner ed è il secondo qualificato alle ATP Finals di Torino

Con la vittoria su Brandon Nakashima agli ottavi di finale degli US Open, Alexander Zverev ha ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione alle ATP Finals 2024, in programma all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) di Torino dal 10 al 17 novembre. Il tedesco diventa così il secondo giocatore ammesso ufficialmente al Master di fine anno dopo l’azzurro Jannik Sinner, che aveva staccato il pass lo scorso 10 agosto in Canada.

Zverev si è guadagnato così un posto tra gli otto protagonisti del “Torneo dei Grandi Maestri” per la settima volta nelle ultime otto stagioni, dopo aver mancato l’appello solamente nel 2022 a causa del grave infortunio rimediato nel corso della semifinale al Roland Garros contro Rafael Nadal. Il nativo di Amburgo ha vinto le Finals nel 2018 e 2021.

Ad oggi Sascha è il tennista ad essersi aggiudicato più incontri nell’anno solare 2024 a livello di circuito maggiore (56), a testimonianza di una notevole costanza di rendimento che gli ha consentito di raggiungere dei risultati importanti come il trionfo agli Internazionali d’Italia e la sua seconda finale Slam in carriera (persa a Parigi con Alcaraz).