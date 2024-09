A che ora Luna Rossa-Ineos oggi, Louis Vuitton Cup: programma gara-1 e 2, tv, streaming

Comincia oggi il confronto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia valevole per la Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà lo sfidante ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Riflettori puntati a Barcellona sui primi due capitoli di una serie che si svilupperà al meglio delle 13 regate (vince chi arriva prima a 7 punti).

L’ultimo atto della Challenger Selection Series si preannuncia incerto ed equilibrato per quanto visto nelle ultime settimane tra round robin e semifinali, con alcuni episodi e pochi dettagli che potranno fare la differenza. In gara-1 Luna Rossa entrerà nel box di pre-partenza con mure a sinistra (in anticipo rispetto a Britannia), mentre in gara-2 i ruoli si invertiranno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prime due regate della finale di Louis Vuitton Cup. I match race odierni tra Luna Rossa e Ineos verranno trasmessi in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP OGGI

Giovedì 26 settembre

Ore 14.15 Gara-1: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

Ore 15.49 Gara-2: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.