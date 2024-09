A che ora Luna Rossa-American Magic oggi: programma 18 settembre, tv, streaming

Oggi mercoledì 18 settembre (a partire dalle ore 14.00) va in scena la quarta giornata riservata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo un lunedì rocambolesco condizionato dal debole vento che ha dimezzato il programma e dopo un martedì di riposo, si ritorna in acqua a Barcellona con la possibilità di conoscere le due finaliste.

Luna Rossa si presenta su 4-1 contro American Magic: gara-5 è stata persa soprattutto a causa di un clamoroso errore in chiusura del secondo lato di poppa, ma quella sbavatura va lasciata alle spalle e ci si deve presentare agguerriti in gara-6 (sarà la seconda regata di giornata a partire dalle ore 14.00). Gli uomini dello skipper Max Sirena hanno bisogno di una vittoria per chiudere i conti e accedere all’atto conclusivo, ma dovranno fare i conti con la grande voglia di rimonta degli statunitensi. In caso di successo americano allora si andrebbe a gara-7, prevista in chiusura di pomeriggio.

INEOS Britannia tornerà in scena sul 4-1 contro Alinghi, dopo aver perso una clamorosa regata in modalità dislocante. Gli svizzeri appaiono decisamente inferiori rispetto a Ben Ainslie e compagni, ma la compagine britannica non dovrà comunque sottovalutare la voglia di rivalsa del sodalizio elvetico. Tutto lascia presagire a una facile chiusura del Challenger of Record, ma come si è visto due giorni fa le sorprese sono sempre dietro l’angolo e tutto può succedere. Saranno proprio INEOS Britannia e Alinghi ad aprire il pomeriggio con gara-6 alle ore 14.00, mentre l’eventuale gara-7 sarebbe il terzo evento del pomeriggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Louis Vuitton Cup in programma oggi (mercoledì 18 settembre) e quando ci sono le regate di Luna Rossa contro American Magic. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Mercoledì 18 settembre

Ore 14.00 Gara-6: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Gara-6: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Eventuale Gara-7: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) Eventuale Gara-7: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP OGGI: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.