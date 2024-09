A che ora Luna Rossa-American Magic oggi: programma 14 settembre, tv, streaming

Oggi sabato 14 settembre (a partire dalle ore 14.00) iniziano le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che definirà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La competizione entra nel vivo nelle acque di Barcellona con quattro regate che si preannunciano altamente spettacolari e che potrebbero già dare un’importante fisionomia al doppio confronto che caratterizza questa fase della manifestazione.

Luna Rossa se la dovrà vedere contro American Magic: gara-1 è in programma alle ore 14.00 (sarà la prima regata del pomeriggio), mentre gara-2 dovrebbe andare in scena alle ore 15.20 (sarà il terzo confronto della sessione) dopo la prima sfida tra INEOS Britannia e Alinghi. Naturalmente il programma e gli orari sono condizioni dal meteo e dal vento, con gli ormai consueti rinvii per poca brezza o per condizioni non ideali per la disputa di una kermesse velica.

James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per batte il sodalizio statunitense guidato dal timoniere Tom Slingsby, ma dovranno stare molto attenti a non commettere errori e a risultare impeccabili in fase di navigazione. Allo stesso modo INEOS Britannia partirà con i favori del pronostico contro la compagine svizzera, anche se gli elvetici sono in crescita e potrebbero creare qualche grattacapo a Ben Ainslie e compagni. Si gareggia al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Louis Vuitton Cup in programma oggi (sabato 14 settembre) e quando ci sono le regate di Luna Rossa contro American Magic. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE LOUIS VUITTON CUP OGGI

Sabato 14 settembre

Ore 14.00 Gara-1: Luna Rossa vs American Magic

A seguire (ore 14.45 circa) Gara-1: Alinghi vs INEOS Britannia

A seguire (ore 15.20 circa) Gara-2: American Magic vs Luna Rossa

A seguire (ore 15.50 circa) Gara-2: INEOS Britannia vs Alinghi

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP OGGI

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.