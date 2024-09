A che ora la finale degli US Open 2024: data, programma, tv, streaming. Niente sveglia!

La finale maschile degli US Open si giocherà domenica 8 settembre alle ore 20.00 italiane. Gli organizzatori hanno infatti deciso di anticipare il programma dell’atto conclusivo rispetto a quanto succedeva nelle ultime edizioni e così il pubblico europeo non sarà chiamato a fare le ore piccole o a puntare la sveglia per seguire la grande sfida che metterà il palio il trofeo. La partita decisiva del quarto e ultimo Slam della stagione si preannuncia altamente spettacolare e avvincente sul cemento di Flushing Meadows a New York.

A darsi battaglia sul suolo statunitense ci saranno i vincitori delle due semifinali: da un parte l’italiano Jannik Sinner e il britannico Jack Draper, dall’altra i padroni di casa Frances Tiafoe e Taylor Fritz. Gli appassionati del Bel Paese sperano che il fuoriclasse altoatesino, attuale numero 1 del monfo e ora grande favorito per il successo in questo evento, possa arrivare all’ultimo match e giocarsi l’occasione di conquistare il secondo Slam della carriera dopo aver trionfato agli Australian Open lo scorso 28 gennaio.

Ricordiamo che a New York sono indietro di sei ore rispetto a noi, dunque la finale degli US Open inizierà alle ore 14.00: si giocherà nel pomeriggio locale, il campo sarà all’aperto e dunque c’è il rischio che si debbano affrontare temperature molto elevate. In caso di perturbazione verrà chiuso il tetto del Campo Centrale e andrà in scena un incontro in modalità indoor per evitare lunghe interruzioni legate alla pioggia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale maschile degli US Open. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis; in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE MASCHILE US OPEN 2024

Domenica 8 settembre

Ore 20.00 Finale maschile US Open – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE US OPEN 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.