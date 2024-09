A che ora Assunta Legnante nel disco alle Paralimpiadi: programma, tv, streaming

Domani, martedì 3 settembre, Assunta Legnante farà il suo debutto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 prendendo parte alla competizione di lancio del disco F11. Sulla pedana dello Stade de France la 46enne azzurra andrà a caccia di una medaglia, in attesa di cimentarsi il 6 settembre nella specialità che le ha regalato maggiori soddisfazioni in carriera, il getto del peso F12.

Legnante potrà comunque dire la sua anche domattina nel disco, da vice-campionessa paralimpica in carica e bronzo mondiale 2023, ma per salire sul podio dovrà avvicinare il suo record personale (40.25 metri) considerando la presenza di altre tre atlete capaci di superare la soglia dei 40 metri in carriera ed il suo quarto accredito stagionale d’ingresso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del lancio del disco femminile F11 con Assunta Legnante ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Le Paralimpiadi vengono trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA ASSUNTA LEGNANTE NEL DISCO ALLE PARALIMPIADI

Martedì 3 settembre

Ore 12.00 Lancio del disco femminile F11, con Assunta Legnante

PROGRAMMA PARALIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.