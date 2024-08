WEC, il Mondiale torna al COTA con la Lone Star Le Mans

Riparte dal Texas e dal Circuit of The Americas (COTA) la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Appuntamento da non perdere quindi questo fine settimana con la Lone Star Le Mans, competizione da sei ore che torna protagonista al posto della 1000 Miles of Sebring che abbiamo commentato negli ultimi anni.

Porsche, Toyota e Ferrari si contendono il titolo, i marchi citati sono presenti nell’ordine in classifica con 126p, 122p e 109p dopo la 6h San Paolo. Differente la situazione nella graduatoria piloti con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsport n. 6) al comando con 117p contro i 98p di Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina (Ferrari n. 50) ed i 95p di Kamui Kobayashi/Nick De Vries (Toyota GR n. 7).

Tutto resta ancora da scrivere con oltre 50 punti in gioco da qui alla conclusione della stagione. Le attuali Hypercar si apprestano per vivere un round inedito, il COTA è stato infatti affrontato in passato dal FIA WEC con le potenti e particolari LMP1 dal 2013 al 2017 e successivamente nel 2020.

Toyota ha vinto l’ultimo round, mentre Ferrari ha limitato i danni in quel di Interlagos al termine di una competizione che di fatto ha avuto un solo brand al comando dalle qualifiche alla bandiera a scacchi. Occhi puntati in Texas anche per Cadillac Racing, all’attacco davanti ai propri tifosi con l’auto n. 2 affidata ai confermati Alex Lynn/Earl Bamber.

Come sempre avremo in azione anche le LMGT3 con Porsche assoluta favorita. Il marchio di Stoccarda vanta infatti quattro vittorie in cinque occasioni, il brand di Stoccarda è l’unico che ha inserito almeno una vettura sul podio da Lusail ad oggi.

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler (Pure Rxcing Porsche n. 92) hanno un margine di 25p sulla concorrenza, la squadra che corre con bandiera lituana può ipotecare il campionato già questo fine settimana.

Sarà la prima volta negli USA con le ruote coperte, invece, per Valentino Rossi (BMW WRT n. 46). Il ‘Dottore’ cerca l’ipotetico secondo podio nel FIA WEC, nuovamente accompagnato dal bronze driver Ahmad Al Harthy e dal veterano Maxime Martin.

Sabato 31 agosto le qualifiche come sempre divise per classi, domenica 1 settembre l’appuntamento con la Lone Star Le Mans dalle 20.00 italiane. Come sempre tutto sarà proposto in diretta su Discovery +, Eurosport, NOW, SkyGO e Sky Sport oppure in alternativa sul sito ufficiale del FIA WEC (tutti servizi a pagamento).