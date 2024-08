WEC, Cadillac sfida Ferrari e Toyota in casa dopo la FP3

Cadillac Racing ottiene il giro veloce in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship al Circuit of The Americas (Texas). Alex Lynn svetta con l’auto n. 2, abile a beffare la Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco, la Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi, la 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica e la seconda vettura giapponese di Sébastien Buemi (n. 8).

Le cinque hypercar citate si contendono il primato, tutte racchiuse in soli 72 millesimi in vista delle qualifiche odierne. Resta leggermente più indietro Porsche Penske Motorsport, team che ieri ha registrato il best lap nella FP1 con l’australiano Matt Campbell (n. 5).

Corvette, invece, controlla provvisoriamente la categoria LMGT3 con lo spagnolo Daniel Juncadella. Il n. 82 di TF Sport conferma quanto fatto ieri in FP2 controllando il teammate Charlie Eastwood (n. 81), la coppia del brand americano ha preceduto la Ferrari n. 54 VISTA AF Corse di Davide Rigon e la McLaren n. 59 di United Autosports.

Lo spettacolo non è mancato in quel di Austin alla vigilia delle qualifiche che si svolgeranno questa sera a partire dalle 22.00 italiane. Ricordiamo che come sempre si terranno un totale di quattro sessioni, due per ogni classe tra LMGT3 ed Hypercar.