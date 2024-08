Vuelta a España 2024: tutte le montagne e i GPM. Cuitu Negru e Lagos de Covadonga due tra le 54 salite da affrontare

Un percorso durissimo, come ormai da tradizione. La Vuelta a España 2024 si annuncia incredibilmente selettiva, con un numero spropositato di GPM, montagne e salita. La caccia alla maglia Roja si aprirà a breve, con la prima tappa in programma sabato 17 agosto. Si partirà con una cronometro di 12 km da Lisbona a Oeiras, con la corsa spagnola che per la quinta volta nella storia prenderà il via dall’estero.

Non ci sarà l’Angliru, affrontato dalla carovana l’anno scorso, ma neanche il Tourmalet o il Bola del Mundo: non si andrà mai sopra i duemila metri. Ma la carne al fuoco in montagna certo non mancherà, perché avremo ben 9 tappe con arrivo in salita e, complessivamente, 13 frazioni tra media e alta montagna.

La cima più elevata sarà quella del Cuitu Negru, con i suoi 1843 metri, che ritorna alla Vuelta dopo 12 anni dall’ultima volta: in quell’occasione, Dario Cataldo si impose su Thomas De Gendt. Tra le altre ascese più difficili troveremo l’Alto de Hazallanas (1675 metri), il Puerto de Ancares (1670 metri), il Pico Villuercas (1549 metri), il Picón Blanco (1518 metri) e il Puerto de Leitariegos (1528 metri).

Senza dimenticare l’arrivo a Lagos de Covadonga, che pur essendo a “soli” 1085 metri di altitudine, sarà una delle tappe più impegnative di questa edizione per le elevate pendenze. In totale, questa 78esima edizione comprenderà 54 GPM, con 3.248 km da percorrere e un dislivello complessivo di 59.279 metri.

VUELTA 2024: TUTTE LE MONTAGNE E I GPM

Tappa 2

Alto do Lagoa Azul 4ª Cat. 264 m 5,7 km 4,6%

Alto da Batalha 4ª Cat. 236 m 7,1 km 3,3%

Tappa 3

Alto de Teixeira 2ª Cat. 555 m 17,5 km 3,2%

Alto de Alpedrinha 4ª Cat. 220 m 6,4 km 3,4%

Tappa 4

Puerto de Cabezabellosa 2ª Cat. 500 m 9,2 km 5,4%

Alto de Piornal Piornal 1ª Cat. 776 m 13,9 km 5,6%

Puerto de Miravete 3ª Cat. 366 m 8 km 4,5%

Meta Pico Villuercas 1ª Cat. 912 m 14,6 km 6,2%

Tappa 6

Puerto del Boyar 812 m 14,7 km 5,5 %

Puerto del Viento 285 m 6,6 km 4,3 %

Puerto Martinez 220 m 3,5 km 6,3 %

Meta Yunquera. Alto de las Abejas 3ª Cat. 345 m 8,9 km 3,9 %

Tappa 7

Alto del 14% 414 m 7,4 km 5,6 %

Tappa 8

Puerto Mirador de las Palomas 419 m 7,3 km 5,7 %

Meta. Sierra de Cazorla PM 3 ª 343 m km 4,8 7,1%

Tappa 9

Puerto de El Purche 1ª Cat. 676 m 8,9 km 7,6 %

Alto de Hazallanas 1ª Cat. 675 m 7,1 km 9,5 %

Tappa 10

Alto de Fonfria 2ª Cat. 654 m 15,4 km 4,2 %

Alto de Vilachán 3ª Cat. 350 m 6,3 5,5%

Alto de Mabia 2ª Cat. 340 m 6 5,7%

Alto de Mougás 1ª Cat. 602 m 9,9 km 6 %

Tappa 11

Puerto San Xusto 3ª Cat. 429 m 10,2 km 4,2 %

Puerto Aguasantas 2ª Cat. 348mts. 5,7 km 6,1 %

Puerto Cruxeiras 3ª Cat. 260 m 2,9 km 8,9 %

Tappa 12

Meta. Estación de Montaña de Manzaneda 1ª Cat. 723 m 15,4 km 4,7 %

Tappa 13

Alto Campo de Arbre 3ª Cat. 291 m 5 km 5,8 %

PM Alto O Portel 2ª Cat. 421 m 7,7 km 5,4 %

Puerto de Lumeras 2ª Cat. 397 m 6,6 km 6 %

Meta. Puerto de Ancares 1ª Cat. 696 m 7,5 km 9,3%

Tappa 14

Puerto de Cerredo 3ª Cat. 322 m 7 km 4,6 %

Puerto de Leitariegos1ª Cat. 1023 m 22,8 km 4,5 %

Tappa 15

Alto de la Colladiella 1º Cat. 527 m 6,4 km 8,2%

Alto de Santo Emiliano 3ª Cat. 275 m 5,6 km 4,9 %

PM Colladiella 1º Cat. 527 mts. 6,4 km 8,2%

Meta. Cuitu Negru Cat. Esp. 1339 m 18,9 kms 7,4%

Tappa 16

Mirador del Fito 1ª Cat. 564 m 7,1 km 7,9 %

Collada Llamena 1ª Cat. 709 m 7,6 km 9,3 %

Meta. Lagos de Covadonga Cat. Esp 869 m km 12,5 6,9%

Tappa 17

Alto de La Estranguada 2ª Cat. 488 m 5,5 km 8,7 %

Alto del Caracol 2ª Cat. 452 m 7.2 km 6,2 %

Tappa 18

PM Alto de Rivas de Tesero 2ª Cat. 372 mts. 11,1 km 3,4 %

Puerto Herrera 1ª Cat. 466 m 5,6 km 8,3 %

Tappa 19

Puerto de Pradilla 3ª Cat. 250 m 5,2 km 4,8 %

Alto de Moncalvillo 1ª Cat. 765 m 8,6 8,9%

Tappa 20

Las Estacas de Trueba 3ª Cat. 292 mts. 9,2 km 3,1 %

Puerto de La Braguía 3ª Cat. 345 m 5,8 km 5,9 %

Alto del Caracol 2ª Cat. 581 mts. 10,8 km 5,4 %

Portillo de Lunada 1ª Cat. 852 m 14 km 6,1 %

Portillo de la Sia 2ª Cat. 440 m 7,2 km 6,1 %

Puerto de Los tornos 1ª Cat. 679 mts. 11,3 km 6 %

PM Picón Blanco 1ª 721 mts. 7,9 9,1%