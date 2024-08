Vuelta a España 2024, tappa di oggi (24 agosto): percorso, orari, tv. Arrivo in salita, si muove Roglic?

Si torna a far sul serio alla Vuelta a España 2024. In scena oggi l’ottava tappa: nuovo arrivo in salita che può rivoluzionare la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

158,7 chilometri da affrontare con partenza da Úbeda ed arrivo in quel di Cazorla. Dopo una prima parte ondulata ma senza grandi salite, ecco superata la metà gara il GPM di Puerto Mirador de las Palomas (7.3 km al 5.6%). Poi grande attesa per l’ascesa finale: Sierra de Cazorla (4.8 km al 7.2%) che potrà vedere lo scontro diretto tra i big.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà probabilmente scontro diretto tra i big: Ben O’Connor proverà in tutti i modi a difendere il grande vantaggio accumulato per conservare la Maglia Rossa. A lanciare l’attacco Primoz Roglic, Joao Almeida, Enric Mas e Lennert van Eetvelt, che potrebbero giocarsi il successo di tappa e anche gli abbuoni. In casa azzurra ovviamente la speranza è affidata ad Antonio Tiberi, in piena lotta per il podio.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Settima tappa – Venerdì 23 agosto

Úbeda – Cazorla (180,2 km)

Orario partenza ufficiale: 13.49

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport