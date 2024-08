Vuelta a España 2024, tappa di oggi (22 agosto): percorso, orari, tv. Nuovo arrivo in salita

Dopo una giornata di relativo relax, con una volata di gruppo, si torna far sul serio alla Vuelta a España 2024. In scena oggi la sesta tappa, con partenza da Jerez de la Frontera. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Secondo arrivo in salita per la corsa a tappe iberica, anche se per la conformazione è una giornata che si addice più alle fughe che alla battaglia tra gli uomini di classifica. Chilometraggio abbastanza elevato (185,5 km), con la salita più impegnativa che verrà affrontata dopo una sessantina di chilometri dalla partenza. Si scala infatti il Puerto del Boyar, un’ascesa di 14,5 km al 5,5% di pendenza media, ma con un tratto in falsopiano e una parte centrale quasi sempre in doppia cifra. Da qui in poi non ci sarà un metro di pianura, ma i GPM rimasti sono di terza categoria: Puerto del Viento (6,6 km al 4,3%), Puerto Martinez (3,5 km al 6,3%) e quello che porta all’arrivo di Alto de las Abejas (8,9 km al 3,9%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Probabile che si possa riproporre la sfida che abbiamo visto due giorni fa nel primo arrivo in salita di questa Vuelta: due scalatori abili negli sprint come Primoz Roglic e Lennert van Eetvelt potrebbero risfidarsi in cima all’ascesa conclusiva. Possibile anche che la fuga del mattino riesca a guadagnare spazio: Italia che spera in Giulio Ciccone e Filippo Zana all’attacco, ma sono tanti i nomi interessanti in gruppo. Che non si muova anche Wout van Aert?

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Sesta tappa – Giovedì 22 agosto

Jerez de la Frontera-Yunquera (185,5 km)

Orario partenza ufficiale: 12.59

Orario arrivo stimato: 17.17-17.44

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport