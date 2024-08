Vuelta a España 2024, Primoz Roglic: “Non pensavo che O’Connor perdesse così tanto”

L’MVP odierno, a parte ovviamente il vincitore di tappa Michael Woods, è sicuramente Primoz Roglic. Nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2024 sul traguardo di Puerto de Ancares ha dato spettacolo, tornando il grande favorito per il titolo finale.

Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe è riuscito ad attaccare, praticamente in solitaria, guadagnando su tutti i rivali per la classifica generale, compreso la Maglia Rossa Ben O’Connor, ora distante solamente 1’21”.

Le parole dello sloveno ai microfoni di Spaziociclismo: “Oggi era una salita molto dura e ripida, ma non mi aspettavo davvero che Ben O’Connor perdesse così tanto oggi. Noi abbiamo fatto quel che dovevamo con la squadra ed è andata molto bene. Per il momento non pensiamo troppo avanti, mi voglio godere questa buona prestazione e aver guadagnato qualcosa ma è stata una giornata dura che resterà nelle gambe di tutti. Dobbiamo continuare a pensare giorno per giorno”.

E aggiunge: “Non mi sentivo in molto fiducioso oggi, quindi abbiamo corso in modo un po’ conservativo. Per questo cerchiamo ancora di prenderla giorno per giorno, poi vedremo come andranno le cose”.