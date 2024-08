Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 31 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

La Vuelta a España 2024 vivrà quest’oggi la tappa più lunga della sua corsa. Una giornata che può rivoluzionare ulteriormente una classifica generale che già ieri ha subito un forte scossone, con Primoz Roglic che ha rimontato quasi due minuti a Ben O’Connor. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, l’altimetria, i favoriti e il programma della tappa odierna.

PERCORSO QUATTORDICESIMA TAPPA

La tappa comincerà da Villafranco del Bierzo e terminerà a Villablino, con una distanza complessiva di 200,4 km e quasi 3000 metri di dislivello. La prima parte sarà in costante falsopiano e si arriverà alla salita di Puerto de Cerredo, un GPM di terza categoria lungo 7 km con una pendenza media del 4,6%. Dopo la vetta, ci sarà una lunga discesa fino al traguardo volante di Cangas del Narcea. Da qui inizierà la scalata al Puerto de Leitariegos, una salita di prima categoria con una lunghezza di 22,8 km e con una pendenza media del 4,5% e con punte massime del 7%. Salita piuttosto regolare, ma che potrebbe creare distacchi significativi.

ALTIMETRIA QUATTORDICESIMA TAPPA

FAVORITI QUATTORDICESIMA TAPPA

Davvero complicato prevedere chi possano essere i favoriti in una tappa di questa Vuelta. Ogni giorno è imprevedibile l’esito della corsa, visto che in questa settimana è sempre arrivata la fuga, con gli uomini di classifica che comunque si sono dati battaglia, ma mai per la vittoria. Sarà la volta buona? Chiaramente l’uomo più atteso è Primoz Roglic, ma attenzione agli spagnoli Mikel Landa, Carlos Rodriguez ed Enric Mas. Attenzione anche al danese Mattias Skjelmose, mentre da capire come reagirà Ben O’Connor.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

14a tappa – Sabato 31 agosto

Villafranco del Bierzo-Villablino (200.4 km)

Orario partenza ufficiale: 12.37

Orario arrivo stimato: circa 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport