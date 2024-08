Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 25 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

Oggi, domenica 25 agosto, va in scena la nona tappa della Vuelta a España 2024. Ultima fatica prima del primo giorno di riposo per la carovana, che è attesa da un’altra frazione complessa e scoppiettante. Non ci sarà arrivo in salita, ma saranno tre e tutte di prima categoria le ascese da affrontare, per una giornata che potrebbe anche essere la più dura della Vuelta.

Saranno 178 chilometri che potrebbero avere un impatto significativo sulla classifica generale. Il percorso include tre Gran Premi della Montagna consecutivi di prima categoria, iniziando con la salita del Puerto de El Purche (8,9 km al 7,7%) seguita da due ascese consecutive all’Alto de Hazallanas, che misura 7,3 km con una pendenza media del 9,8% e per un totale di più di 4000 metri di dislivello. Dopo queste tre sfide in salita, sarà importante prestare attenzione anche alla discesa finale, molto ripida e tecnica, che potrebbe rivelarsi decisiva per l’arrivo a Granada.

Proseguirà la rimonta di Primoz Roglic? Nella tappa di ieri, lo sloveno ha trionfato a Cazorla davanti a Enric Mas e Mikel Landa. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe ha recuperato 56 secondi su Ben O’Connor, riducendo il suo ritardo nella classifica generale a 3 minuti e 49 secondi. Anche Antonio Tiberi cercherà di farsi notare. Grazie al quarto posto ottenuto ieri, l’azzurro è salito in classifica, avvicinandosi al podio con un distacco di 5 minuti dall’australiano.

La partenza ufficiale della nona tappa del Vuelta a España 2024 verrà data alle ore 13.05, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.19 e 17.42, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La nona tappa della corsa spagnola si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (a pagamento) dalle 14.30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14.30.

PROGRAMMA NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Nona tappa – Domenica 25 agosto

Motril – Granada (178.5 km)

Orario partenza ufficiale: 12.49

Orario arrivo stimato: 17.16-17.46

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, DAZN e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport