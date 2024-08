Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 24 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

Il percorso di oggi non dovrebbe comunque risultare particolarmente selettivo. Con i suoi 159 km, infatti, è la quart’ultima tappa in termini di lunghezza massima, escludendo le due cronometro. Di conseguenza, non sarà facile creare distacchi significativi. Dopo un inizio apparentemente tranquillo, la difficoltà aumenterà dal centesimo chilometro con l’ascesa del Puerto Mirador de las Palomas (7,3 km al 5,6%). A seguire, ci sarà una ripida discesa e poi la salita finale verso Cazorla (4,8 km al 7,2%).

Dopo l’eccezionale azione di Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) nella sesta tappa, ieri non si sono verificati eventi significativi per la classifica generale. Il principale rivale dell’australiano, Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe), è riuscito a recuperare 6″ grazie all’abbuono conquistato nel traguardo volante sull’Alto del 14%, portandosi a 4’45” dalla vetta. Per la lotta per il podio, è importante tenere d’occhio anche Joao Almeida (UAE Emirates), Enric Mas (Movistar Team), Cristian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels) e l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious). Anche se probabilmente oggi la vittoria di tappa potrebbe andare di nuovo a un membro della fuga.