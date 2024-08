Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 22 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

Oggi, martedì 20 agosto, va in scena la sesta tappa della Vuelta a España 2024. Una frazione di difficile lettura, un arrivo in salita non troppo impegnativo che potrebbe favorire gli attaccanti. La salita più complicata sarà affrontata nelle prime battute, poi non ci sarà un metro di pianura ma saranno tutti GPM con pendenze pedalabili.

Chilometraggio abbastanza elevato (185,5 km), con la salita più impegnativa che verrà affrontata dopo una sessantina di chilometri dalla partenza. Si scala infatti il Puerto del Boyar, un’ascesa di 14,5 km al 5,5% di pendenza media, ma con un tratto in falsopiano e una parte centrale quasi sempre in doppia cifra. Da qui in poi non ci sarà un metro di pianura, ma i GPM rimasti sono di terza categoria: Puerto del Viento (6,6 km al 4,3%), Puerto Martinez (3,5 km al 6,3%) e quello che porta all’arrivo di Alto de las Abejas (8,9 km al 3,9%).

Una frazione davvero di difficile lettura, con la fuga di giornata che potrebbe anche arrivare al traguardo. La prima salita stroncherà parecchi velocisti, e forse la tappa è troppo dura anche per Wout Van Aert. Almeno che il belga non decida di intrufolarsi tra gli attaccanti di giornata, allora probabilmente diventerebbe il primo favorito. In caso di arrivo a ranghi ridotti tra gli uomini di classifica, il principale indiziato ad imporsi sarebbe Primoz Roglic, ma anche lo sloveno può essere battuto.

La partenza ufficiale della sesta tappa del Vuelta a España 2024 verrà data alle ore 12.59, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.17 e 17.44, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La terza tappa della corsa spagnola si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (a pagamento) dalle 14.30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14.30.

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Sesta tappa – Giovedì 22 agosto

Jerez de la Frontera-Yunquera (185,5 km)

Orario partenza ufficiale: 12.59

Orario arrivo stimato: 17.17-17.44

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport