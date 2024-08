Vuelta a España 2024 oggi in tv, tappa 19 agosto: orari inizio e fine, programma, streaming

Cominciata sabato la 79a edizione della Vuelta a España dal Portogallo e anche oggi si rimarrà in territorio lusitano per l’ultima delle tre tappe previste prima dell’approdo in Spagna. Altra frazione movimentata e dall’esito non scontato, con un paio di salite inserite nel percorso che potrebbero complicare i piani ai pochi velocisti presenti in gruppo.

Si parte da Lousã e si arriva a Castelo Branco dopo 191 chilometri. La prima parte presenta qualche saliscendi, poi, dopo circa 66,5 chilometri, si affronta la salita verso l’Alto de Teixeira, una seconda categoria con una pendenza media del 3,2% e lunga 17,5 chilometri. Successivamente, il tracciato prosegue in leggera discesa fino allo sprint intermedio di Fundao, seguito dalla salita dell’Alto de Alpedrinha, un GPM di 6,4 chilometri al 3,4% di pendenza. Dallo scollinamento, ai -40 km, strada favorevole fino al traguardo finale di Castelo Branco.

Oggi ancora più di ieri è probabile l’arrivo in volata. Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) è dunque ancora di più l’uomo da battere. Ieri l’australiano è stato perfetto, a ruota fino ai meno centocinquanta metri e poi la sparata secca del velocista di livello. Chi proverà a rifarsi è Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), che vestirà anche la Maglia Roja. Non ci sono tanti velocisti, quindi non è assolutamente da escludere una possibile fuga.

La partenza ufficiale della terza tappa del Vuelta a España 2024 verrà data alle ore 13.04, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.18 e 17.43, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La terza tappa della corsa spagnola si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 (a pagamento) dalle 14.30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14.30.

PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Terza tappa – Lunedì 19 agosto

Lousã – Castelo Branco (191.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.06

Orario arrivo stimato: 17.18-17.43

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, DAZN e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport