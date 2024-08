Vuelta a España 2024, lunedì 26 agosto il primo giorno di riposo. Quando si riparte e altimetria della prossima tappa

La Vuelta a España 2024 vivrà domani il suo primo giorno di riposo. La corsa spagnola ricomincerà poi da martedì con una tappa da non sottovalutare viste le quattro salite che il gruppo dovrà affrontare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e programma.

PERCORSO

Neanche quasi il tempo di rimettersi in bici e c’è subito il GPM di seconda categoria dell’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%;). Il punto di lancio perfetto per avviare una fuga da lontano. Dopo oltre quaranta chilometri tranquilli, ecco un trittico di salite che movimenteranno ulteriormente la tappa: Alto de Vilachan (GPM di 3a categoria di 6,3 km al 5,5%), Alto de Mabia (GPM di 2a categoria di 6 km al 5,7%) e poi Alto de Mougas (GPM di 1a categoria di 9,9 km al 6%). Attenzione alla discesa finale con gli ultimi chilometri in leggero falsopiano per un possibile arrivo con uno sprint a ranghi ridotti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Decima tappa – Martedì 27 agosto

Ponteareas-Baiona (160 km)

Orario partenza ufficiale: 13.42

Orario arrivo stimato: 17.30

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport