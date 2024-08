Vuelta a España 2024, la tappa di domani Fuente del Maestre-Siviglia: percorso, altimetria, orari, tv

Prosegue la 79ma edizione della Vuelta a España, e dopo l’arrivo in salita di oggi ci si prepara ad una tappa per velocisti. La quinta frazione sarà probabilmente la più morbida di tutte le ventuno in programma, con l’arrivo nella bellissima Siviglia dove molto probabilmente andrà in scena la terza volata a ranghi compatti della corsa iberica.

PERCORSO

L’occasione più nitida e ghiotta per i velocisti di tutte e tre le settimane. Ci sono state già due volate, ma oggi potrebbe essere praticamente l’ultima occasione per gli sprinter. Sono 177 i chilometri da percorrere per la carovana dalla partenza di Fuente del Maestre all’arrivo nella maestosa Siviglia, in una delle rarissime frazioni senza neanche un GPM. Non è completamente piatta, ma il dislivello è in positivo. Ultimi 20 km che sono un tavolo da biliardo, con la bagarre che inizierà già allo sprint intermedio di La Algaba, posto molto vicino all’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Quinta tappa – Mercoledì 21 agosto

Fuente del Maestre – Siviglia (177 km)

Orario partenza ufficiale: 13.34

Orario arrivo stimato: 17.19-17.40

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport