Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: Van Aert vuole il successo, attenzione a Groves e Narvaez

Dopo la cronometro d’apertura che ha visto trionfare Brandon McNulty, oggi la Vuelta a España 2024 presenta la prima frazione in linea. Si parte da Cascais per arrivare a Ourém, dopo 194 chilometri e un dislivello di oltre 2600 metri. Poco dopo il via si affronta la salita dell’Alto do Lagoa Azul, 5,7 km con una pendenza media del 4,6%. Successivamente, il percorso presenta una serie di mangia e beci, con il traguardo volante situato ad Alcobaça. Il finale si preannuncia impegnativo, con l’Alto da Batalha, una salita di 6,9 km al 3,3%, con lo scollinamento a circa venti chilometri dall’arrivo e potrebbe essere l’ideale trampolino di lancio per un’azione.

I velocisti in gara non possono permettersi di perdere questa occasione, visto anche quello che arriverà poi. Il principale favorito, però, è un corridore che va oltre il semplice ruolo di sprinter: Wout van Aert ( Team Visma | Lease a Bike). Il belga sarà a suo agio nei tratti più tecnici dell’ultimo tratto di giornata e, in termini di velocità di punta, non ha nulla da temere dai suoi avversari. Attenzione anche a Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). L’australiano, come visto al Giro d’Italia, è un velocista che sa comunque resistere in salita e ha dalla sua una squadra quasi interamente votata a lui.

Velocisti più puri sono Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e Bryan Coquard (Cofidis). Per il neozelandese e il francese però ci sarà bisogno di una corsa lineare, senza troppe sgasate e possibilmente con una velocità media non elevatissima. Altro nome che può provare a far saltare il banco è Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers).

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA

***** Wout Van Aert

**** Kaden Groves, Corbin Strong, Jhonatan Narvaez

*** Bryan Coquard, Arne Marit, Oier Lazkano, Jhonatan Narváez

** Arjen Livyns, Carlos Canal, Felix Engelhardt

* Victor Campenaerts, Riley Sheehan, Mathias Vacek