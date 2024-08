Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: sarà fuga o toccherà agli uomini di classifica?

Il percorso dell’ottava tappa della Vuelta a España sembra disegnata proprio per l’arrivo della fuga. Chiaramente il destino di coloro che ci proveranno è in mano al gruppo e alle squadre dei big, che potrebbero evitare un bis della situazione vissuta due giorni fa con il successo di Ben O’Connor, che ha completamente rivoluzionato la classifica generale.

Se il gruppo non dovesse lasciare andare la fuga, il principale favorito è lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), che sull’ultima salita può sfruttare il suo scatto in un possibile arrivo a gruppo ristretto. Anche il belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) ha dimostrato una buonissima condizione e potrebbe essere il principale rivale per Roglic allo sprint.

Tra gli uomini di classifica ovviamente fari puntati sul portoghese João Almeida (UAE Team Emirates), ma anche il britannico Adam Yates potrebbe avere voglia di riscattarsi dopo le difficoltà degli ultimi giorni. Su questo tipo di arrivo attenzione anche al colombiano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e al danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), entrambi con un buon spunto finale.

Se invece dovesse andare in porto una fuga sono davvero tantissimi i corridori pronti a prendersi questa possibilità. Chi potrebbe avere il via libera dalla sua squadra è l’ecuadoregno Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), in una tappa che si addice perfettamente alle sue caratteristiche. Fari puntati anche sugli spagnoli Oier Lazkano, Pelayo Sanchez (Movistar) e ad altri possibibili attaccanti come lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), il canadese Michael Woods e l’americano Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech).

In casa Italia possono giocarsi la via delle fuga alcuni come Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), già secondo dietro a O’Connor due giorni fa. Da capire se Giulio Ciccone (Lidl-Trek) potrebbe avere il via libera dalla squadra per un attacco da lontano, mentre Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla) possono avere anche loro la possibilità di inserirsi nella fuga vincente.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’ OTTAVA TAPPA

***** Primoz Roglic

**** Joao Almeida, Lennert Van Eetvelt

*** Jhonatan Narvaez, Mattias Skjelmose, Michael Woods

** Matthew Riccitello, Richard Carapaz, Giulio Ciccone

* Lorenzo Rota, Pelayo Sanchez, Filippo Zana