Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: Roglic cerca il bis a Granada, l’Italia spera con Tiberi

Il principale avversario di Roglic sembra essere Enric Mas (Movistar Team), che ieri ha retto benissimo la ruota dello sloveno, cedendo solamente nello sprint finale. Mas non è un grande discesista e anche per questo motivo potrebbe decidere di attaccare già in salita per evitare di trovarsi in una situazione a lui poco favorevole. Un Roglic accerchiato al momento dagli spagnoli, visto che anche Mikel Landa (Soudal Quick-Step) può essere della partita, ma chiaramente dovrà cercare un’azione in solitaria per provare a far sua la tappa, vista la sua pochissima abilità anche in una volata ristretta.

In casa Italia si prova a sognare con Antonio Tiberi, ieri eccellente quarto al traguardo. Il corridore della Bahrain indossa la maglia bianca e dovrà stare attento all’assalto del belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), altro corridore che oggi può dire la sua, soprattutto in un arrivo ristretto e con la discesa finale che potrebbe decisamente aiutarlo.

Chi è sembrato in grande difficoltà ieri è la maglia rossa Ben O’Connor e l’australiano dovrà dimostrare oggi di saper reggere. In caso di ulteriore crollo ecco che la Decathlon AG2R La Mondiale Team potrebbe virare le sue attenzioni sull’austriaco Felix Gall, apparso decisamente più solido ed in palla del compagno di squadra.

Da capire dopo il ritiro di Joao Almeida come si comporterà la UAE Team Emirates. Isaac Del Toro e Pavel Sivakov potrebbero essere più liberi di correre o con un Marc Soler che può esaltarsi con un’azione da lontano. Altri corridori come Carlos Rodriguez e Mattias Skjelmose, uomini di classifica che hanno dimostrato di essere in continua crescita, possono dire la loro per la vittoria finale, senza dimenticare il campione uscente Sepp Kuss o un veterano come Richard Carapaz.