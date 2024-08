Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: battaglia tra i big, sarà una questione tutta UAE Team Emirates?

Il primo vero banco di prova. La Vuelta a España 2024 lascia il Portogallo e sbarca in territorio spagnolo, e lo fa con il botto. In programma c’è infatti il primo arrivo in salita di quest’edizione (saranno 9 in tutto), dopo una giornata in cui comunque trovare pianura sarà molto difficile. Il traguardo è posto a Pico Villuercas dopo un’ascesa 14,6 km al 6,2%, ma gli ultimi quattro sono infernali. Picco al 20% e pendenza costantemente intorno al 12%, qui si farà la differenza.

Chi si giocherà il successo odierno saranno anche coloro che battaglieranno per salire sul podio a Madrid. In prima fila partono dunque i due alfieri dell’UAE Team Emirates: Joao Almeida e Adam Yates. Sulle pendenze arcigne dell’ultima salita parte leggermente favorito il britannico rispetto al portoghese, che fa del suo forte il passo e non magari lo scatto al 20%. Attenzione però perché nella squadra emiratina potrebbe esserci un terzo incomodo: Isaac Del Toro. Il giovanissimo messicano si esalta in queste situazioni, e per la vittoria di oggi non può essere escluso.

Non ci sono né Pogacar né Vingengaard, quindi può anche essere molto più difficile fare la differenza. In caso di arrivo a drappello estremamente ridotto il favorito diventerebbe per forza Primoz Roglic. Lo sloveno però potrebbe decidere a sua volta di provare ad incrementare ancora di più il vantaggio, e perché no, vestirsi di rosso. In casa Italia occhi puntati su Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, ma i nomi probabili per questa tappa sono veramente tanti: Skjelmose, Carapaz, Daniel Martinez e gli spagnoli Mas, Carlos Rodriguez e Landa. Attenzione anche a non sottovalutare il campione in carica, Sepp Kuss, sul quale però pendono i dubbi della condizione fisica.

VUELTA A ESPANA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUARTA TAPPA

*****Adam Yates

**** Isaac Del Toro, Primoz Roglic

*** Mikel Landa, Sepp Kuss, Enric Mas, Joao Almeida

** Giulio Ciccone, Cian Uijtdebroeks, Lennert Van Eetvelt, Antonio Tiberi

* Richard Carapaz, Daniel Martinez, Mattias Skjelmose, Thymen Arensman, David Gaudu, Felix Gall, Ben O’Connor, Nairo Quintana