Vuelta a España 2024, chi parteciperà? Almeida e Rodriguez i favoriti, Tiberi si mette alla prova

Stagione lunghissima e ricca di eventi. In quest’annata molto intensa alcune corse rischiano di rimanere senza grandi protagonisti. Tra queste c’è sicuramente la Vuelta a España, il terzo Grande Giro stagionale, che arriva subito dopo Tour de France ed Olimpiadi e non avrà nella startlist le grandi stelle del World Tour.

Primo su tutti assente Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates poteva provare ad andare a caccia della clamorosa tripletta dopo le vittorie al Giro e alla Grande Boucle, ma ha preferito concentrarsi su altri obiettivi.

Jonas Vingegaard come di consueto ha puntato tutto sul Tour, mentre Primoz Roglic, caduto in Francia, non sembra aver ancora recuperato dai problemi fisici e dovrebbe dire addio alla partecipazione in terra iberica.

I favoriti diventano dunque corridori di seconda linea: la UAE Emirates punta sui gregari di lusso Joao Almeida ed Adam Yates, che possono fare la differenza in salita. La Spagna invece si gioca tre carte di qualità come Mikel Landa, Carlos Rodriguez ed Enric Mas.

Anche l’Italia ha le sue chances. Il Bel Paese può puntare su un Antonio Tiberi che vuole crescere ancora dopo il Giro e su Giulio Ciccone, reduce da un piazzamento discreto al Tour.