Vuelta a España 2024, Ben O’Connor: “Oggi siamo andati forte, domani sarà una tappa epica”

Giornata relativamente tranquilla per Ben O’Connor: si è arrivati in volata con il successo di Kaden Groves e il leader della classifica generale ha potuto rifiatare dopo le fatiche accumulate ieri. Domani andrà in scena un’altra frazione particolarmente tosta, che può mettere ancora a dura prova il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team nei confronti di Primoz Roglic.

Queste le sue parole al termine di questa quattordicesima tappa della Vuelta a España 2024: “In discesa ci sono stati un paio di attacchi, ho cercato di andare dietro a questi tentativi, stavamo andando fortissimo e onestamente non mi ero reso conto che Roglic fosse rimasto più indietro. Per me è stata tutto sommato una giornata abbastanza tranquilla, una fuga è andata via e poi la Visma ha fatto veramente un lavoro eccezionale per rientrare sui battistrada, sono andati veramente forte”.

Si proietta verso la tappa di domani: “Per me la giornata è stata più dura di quanto mi aspettassi, mi fa molto piacere che abbia vinto Groves e non è una sorpresa perché è un velocista che sa resistere su questi tracciati. Domani sarà una giornata epica, con una salita finale lunga e difficilissima“.