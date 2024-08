Vuelta a España 2024, Ben O’Connor: “Oggi mi sentivo nel mio mondo, voglio godermi il momento”

Salta il banco alla Vuelta a España 2024. Sesta tappa spettacolare che ha visto l’arrivo in salita in quel di Yunquera con l’australiano Ben O’Connor a sorprendere tutti: fuga da lontano, successo parziale e leadership in classifica generale.

Le sue parole al traguardo: “Oggi mi sono sentito un po’ nel mio mondo. Quando il gruppo di 30 è partito, sono rimasto un po’ deluso perché pensavo fosse una buona opportunità. Così, quando la corsa si è riaperta, ci ho provato”.

E ancora: “Ho avuto la sensazione che oggi fosse un’opportunità e ho dato tutto”. L’atleta della Decathlon AG2R La Mondiale è riuscito ad andare via in solitaria molto lontano dal traguardo ed ha gestito un margine importante sul plotone, guadagnando oltre 6′.

In conclusione: “Mi sono goduto molto la maglia rossa, è un’esperienza che forse capita una sola volta nella vita, quindi voglio godermi ogni momento. Forse potrei tenerla per molto tempo… Forse no! Ma è un’opportunità e la voglio assaporare il più possibile”.