Volley, gli Stati Uniti battono 3-1 il Giappone. Entrambe volano ai quarti di finale delle Olimpiadi

Grande spettacolo in conclusione di serata alla South Paris Arena 1. Gli Stati Uniti battono il Giappone 3-1 (25-16 25-18 18-25 25-19) nella terza partita del girone C delle Olimpiadi di volley maschile. Ma tutte e due le squadre escono contente: gli americani sono qualificati come primi del raggruppamento, i nipponici vincono un fondamentale terzo set che gli spedisce ai quarti di finale come una delle due migliori terze.

Tre set poco equilibrati, con una delle due nazionali a prendere il sopravvento e non guardarsi più indietro. Bastano meno di cinquanta minuti ai ragazzi di John Speraw per salire in vantaggio per due parziali a zero, giocando una pallavolo di livello spaventoso di fronte a un Giappone che non sapeva cosa fare per fermare le bordate americane. I nipponici rimangono in partita, hanno bisogno di un set per staccare il pass per la fase successiva, e nel terzo parziale riescono a completare la missione. Mattatore per gli asiatici è Yuji Nishida, letteralmente immarcabile nel corso del terzo set.

Un po’ più d’equilibrio nel quarto set, con gli americani che non vogliono farsi trascinare troppo lunghi ma i nipponici che non mollano niente. Gli USA provano una prima volta l’allungo, ma gli asiatici trovano ancora la parità (15-15). Time out per coach Speraw, con i suoi ragazzi che ritornano in campo mettendo a segno quattro punti consecutivi. A questo punto il Giappone non ha più le forze per rientrare, e il mani fuori di Aaron Russell fa scorrere i titoli di coda a questa giornata pallavolistica.

Grande lavoro a muro degli Stati Uniti, che stampano 10 volte contro le 6 avversarie. Particolarmente efficienti anche in attacco (56/92), mentre non riescono a fare la differenza al servizio (3 ace), con qualche errore di troppo dai nove metri. Micah Christenson smista palloni quasi in parti uguali, mandando ben quattro giocatori in doppia cifra: Matthew Anderson (16), Torey Defalco (14), Taylor Averill (14) e Russell (12). Il miglior marcatore della partita è però Nishida con i suoi 18 punti, dei quali gran parte è arrivata nel terzo set.

Si delineano sempre di più le qualificate ai quarti di finale, mentre per stabilire gli accoppiamenti gli scenari sono molteplici. Ci sarà da aspettare la giornata di domani, con le ultime due partite della fase a gironi prima dei quarti di finale (5 agosto). Domani torna anche in campo l’Italia, che sfida la Polonia alle 17.00 in una delle partite più attese di tutta la prima fase.