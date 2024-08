Volley, Ferdinando De Giorgi: “Abbiamo un deficit di esperienza e non sempre si può compensare”

Non c’è felicità a Parigi per la Nazionale italiane di volley maschile. Dopo la netta sconfitta in semifinale contro la Francia, la Finale per il bronzo olimpico è stata un’altra bocciatura per la formazione allenata da Fefè De Giorgi. Come era accaduto contro i transalpini, anche gli Stati Uniti hanno prevalso tre set a zero, con i seguenti parziali: 23-25, 28-30, 24-26.

Un riscontro amaro, che vale il quarto posto in questi Giochi agli azzurri, quasi sciolti nel momento in cui serviva fare il cambio di passo. Si sperava che la vittoria molto sofferta nei quarti contro il Giappone potesse dare qualche energia in più, ma nei fatti i giocatori nostrani sono parsi quasi inermi al cospetto di chi aveva solidità tecnica e mentale per gestire match di questa qualità.

“Nel nostro percorso abbiamo cercato di lavorare per compensare quella mancanza di esperienza che c’è in un gruppo giovane come il nostro. A volte può accadere che qualcosa si possa lasciare, ma fa parte del percorso di questi ragazzi“, le poche parole rilasciate a Eurosport dal tecnico nostrano.

Un gruppo che quindi, ci si augura, sappia far tesoro di quanto accaduto in questo torneo per capire in quale direzione andare e continuare nel proprio processo di crescita.