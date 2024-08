Volley femminile, stasera Italia-Turchia: i probabili sestetti della semifinale

L’Italia affronterà la Turchia nella semifinale del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma stasera (ore 20.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale dovrà inventarsi una grande magia per battere le Campionesse d’Europa, già sconfitte con un secco 3-0 nella fase a gironi. Le vincitrici dell’ultima Nation League hanno tutte le carte in regola per avere la meglio e meritarsi l’atto conclusivo per il titolo da disputare contro la vincente di Brasile-USA.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver sconfitto la Serbia con un secco 3-0, recuperando le Campionesse del Mondo nel primo set e non concedendo spazi di recupero a Tijana Boskovic e compagna. La Turchia ha invece avuto la meglio sulla Cina al tie-break, riuscendo a superare diverse difficoltà contro le asiatiche guidate da Zhu Ting e risultando più ciniche nei momenti caldi che hanno risolto l’incontro. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso.

L’Italia si affiderà al suo consueto sestetto, non variando una formazione titolare ormai consolidata e ritornata a viaggiare a ritmi elevati sotto la guida del CT Julio Velasco: Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu sarà l’opposto, Myriam Sylla e Caterina Bosetti saranno le schiacciatrici, Anna Danesi e Sarah Fahr le centrali, Monica De Gennaro il libero.

La Turchia si affiderà soprattutto all’opposto Melissa Vargas, autentica mattatrice in grado di fare anche più di 40 punti a partita e di risolvere gli incontri anche in solitaria. La palleggiatrice Ozbay Cansu si è infortunata sul 10-14 del secondo set contro la Cina, restando in panchina per tutto il resto dell’incontro con il ghiaccio posto sulla caviglia sinistra e venendo sostituita da Elif Sahin.

Chi giocherà in regia contro l’Italia? Il libero Gizem Orge è incerottata da tempo e sta stringendo i denti, anche la schiacciatrice Hande Baladin e la centrale Zehra Gunes non sono annunciate in perfette condizioni fisiche. Il martello Ebrar Karakurt non sta offrendo prestazioni tecniche di primissimo piano. L’altra centrale è la capitana Eda Erdem.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA VOLLEY OLIMPIADIù

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Bosetti, Danesi-Fahr, De Gennaro.

TURCHIA: Ozbay/Sahin-Vargas, Baladin-Karakurt, Gunes-Erdem, Orge.