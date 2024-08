Volley, dal 2008 al 2024: le epiche rimonte dell’Italia sul Giappone. E anche allora c’era De Giorgi…in un’altra veste

L’Italia si è qualificata alle semifinali del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 riuscendo a recuperare da una situazione critica contro il Giappone. Gli asiatici erano infatti in vantaggio per 2-0 e 24-21, gli azzurri erano con le spalle al muro e dovevano fronteggiare tre match-point: sembrava ormai tutto perduto, i Campioni del Mondo erano sull’orlo del baratro e ribaltare una situazione del genere sembrava impossibile.

Gli azzurri ci hanno però creduto: primo tempo di Russo, errore offensivo di Ishikawa, ace di Giannelli e tre match-point annullati, per poi riuscire a vincere il set con una pipe di Lavia e un ace di Michieletto. Contesa prolungata e successo al tie-break, a coronare una rimonta al cardiopalma che permette di affrontare la Francia nel prossimo incontro da dentro o fuori. L’Italia sembra essere abituata alle grandi rimonte con il Giappone, recuperando da situazioni disperate.

Come dimenticare quella del 31 maggio 2008 a Tokyo, in occasione del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2008: padroni di casa in vantaggio per 2-1 e 24-17, sembra finita ma Emanuele Birarelli va al servizio e gli azzurri riescono ad annullare sette match-point consecutivi, poi ne sventeranno altri quattro in un’infinita serie ai vantaggi (35-33) e riusciranno a spuntarla al tie-break.

Fu un incontro crocevia di quel torneo a otto squadre che metteva in palio due pass per i Giochi: uno alla prima classificata e uno alla migliore asiatica, se gli azzurri avessero perso sarebbero arrivati secondi nel raggruppamento alle spalle dei padroni di casa e non sarebbero andati alle Olimpiadi (il second tagliando sarebbe finito in mano alla Corea del Sud).

Sono due rimonte epiche, accomunate dalla presenza iconica di Ferdinando De Giorgi. Sedici anni fa era ricopriva il ruolo di commentatore tecnico per la Rai, ieri pomeriggio era in panchina nei panni di Commissario Tecnico, primo condottiero del ribaltone che ha permesso alla nostra Nazionale di entrare in zona medaglie.