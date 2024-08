Volley, come sono cambiate le squadre di Superlega: gli acquisti e le cessioni verso la stagione 2024-2025

Il Mercato della Superlega: Le Novità e i Cambiamenti per la Stagione 2024-2025

Tutti contro Perugia. Dopo le sorprese dei play-off 2024, conclusi con il trionfo della squadra più accreditata, si riparte con tante novità in Superlega. Qualche campione ha lasciato, alcuni sono arrivati, c’è spazio anche per tanti italiani e questa è sicuramente la notizia più bella in vista del prossimo quadriennio olimpio. Ecco una panoramica dettagliata delle novità, conferme e partenze per la stagione 2024-2025.

Sir Safety Susa Perugia: Nuovi Arrivi e Conferme

La Sir Safety Susa Perugia affronta una fase di transizione epocale con l’addio del capitano Wilfredo Leon. Tuttavia, il club ha già messo a segno un grande colpo con l’acquisto del giapponese Yuki Ishikawa. Dalla squadra di Milano arriva anche Agustin Loser, che sostituirà Flavio. La squadra resta comunque centrata su punti fermi come Giannelli, Colaci, Russo, Plotnytskyi e Semeniuk, continuando sotto la guida di Angelo Lorenzetti.

Monza: Nuove Ambizioni e Conferme

Monza cambia volto dopo una stagione straordinaria. Con le partenze di Galassi, Maar e Loeppky, il ds Bonati ha ingaggiato il senatore Osmany Juantorena, accompagnato dall’azzurro Mosca e dai ritorni di Marttila e Lawani, quest’ultimo reduce da un infortunio. Il club ha confermato il palleggiatore brasiliano Cachopa, uno dei grandi protagonisti dell’exploit dello scorso anno, Gaggini e Di Martino. I nuovi innesti comprendono il tedesco Rohrs e il coreano Lee, che aggiungono ulteriore qualità.

Milano: Ripartenza e Rinnovamento

Milano affronta un’importante fase di cambiamento, con le partenze di Ishikawa e Loser. Tuttavia, il team conferma Paolo Porro e l’opposto rivelazione Ferre Reggers. L’allenatore Piazza dovrà rinnovare il reparto di posto 4, con il veterano Kaziyski (unico confermato), il nazionale francese Louati, il giovane Davide Gardini e il giapponese Otsuka. Al centro, Edoardo Caneschi sarà affiancato da Piano ma attenzione anche all’emergente canadese Schnitzer.

Verona: Nuove Strategie e Conferme

La Rana Verona si prepara con entusiasmo per la nuova stagione, avendo già ufficializzato i primi tre arrivi: il palleggiatore russo Konstantin Abaev, l’opposto Jansen e il centrale Marco Vitelli. La squadra conferma Mozic e Keita. Attenzioien al nuovo arrivo in banda, il ceco Chevalier.

Modena: Nuova Era con Giuliani

Modena riparte con Alberto Giuliani dopo l’inefficace esperimento Petrella. Il grande ritorno è quello di Luciano De Cecco, affiancato dal rinforzo Simone Anzani, salute permettendo. Nel ruolo di opposto c’è l’austriaco Buchegger e in alternativa il giapponese Ikhbayri. Il mix di posto 4 include il cubano Gutierrez, i confermati Davyskiba e Rinaldi e l’esperto Massari. Curiosità per il giovane centrale Mati.

Piacenza: Rinnovamento e Nuove Speranze

Dopo una stagione deludente, la Gas Sales Bluenergy Piacenza punta su un rinnovamento significativo. L’arrivo di Uros Kovacevic e Stephen Maar, insieme ai nuovi centrali Galassi e Gueye, segna una svolta. Alessandro Bovolenta, talentuoso emergente, sfiderà per il ruolo di opposto come in Nazionale Romanò, confermatissimo, insieme a Brizard, Simon e Scanferla.

Civitanova: Ricostruzione e Nuovi Volti

Per la Cucine Lube Civitanova, la partenza di Chicco Blengini e le separazioni da Luciano De Cecco e Simone Anzani segnano la fine di un’era. Giampaolo Medei assume il compito di ricostruire il team, con l’inserimento del giovane palleggiatore Boninfante e il supporto di Orduna. I nuovi arrivi includono Gargiulo e Loeppky, mentre Lagumdzija rimane come opposto.

Taranto: Nuove Sfide e Scommesse

La Prisma Taranto si affida a Dante Boninfante, esordiente in Superlega, per guidare la squadra. I punti fermi includono Lanza, Alletti e Rizzo, mentre la diagonale nuova di zecca è composta da Zimmermann e Gironi. Le scommesse sono Roamy Alonso al centro e il promettente canadese Hofer in posto 4. La squadra presenta molti giovani in panchina.

Padova: Continuità e Giovani Promesse

La Kioene Padova continua con la formula vincente della squadra giovane e ricca di talenti. Sotto la guida di Jacopo Cuttini, la conferma di Luca Porro e il recupero di Tommaso Stefani sono considerati rinforzi chiave. In banda il posto che era di Gardini se lo giocheranno Veljko Masulovic e Sedlacek, Il libero sarà il secondo di Grebennikov nella Nazionale francese, Diez.

Grottazzolina: La Novità Assoluta

Curiosità per Grottazzolina che si affida al palleggio all’ex Trento e Ravenna Zhukousky, l’opposto sarà il serbo Petkovic, le bande all’insegna dell’esperienza Fedrizzi e il nuovo arrivato Antonov, al centro Mattei e il canadese Demyanenko, mentre il libero sarà il confermato Marchisio.