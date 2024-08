VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della nona tappa: fantastica impresa di Yates

La prima settimana della Vuelta a España 2024 va in archivio con la straordinaria prestazione di Adam Yates. Il britannico della UAE Team Emirates entra nella fuga iniziale e poi attacca in solitaria a 60 chilometri dal traguardo. Yates è fenomenale e si prende alla fine una fantastica vittoria che permette al britannico di tornare in corsa anche nella classifica generale.

Un drappello importante è andato all’attacco nella prima fase di gara: Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Marc Soler, Jay Vine, Adam Yates (UAE Team Emirates), Oscar Rodriguez (INEOS Grenadiers), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Patrick Konrad, Mathias Vacek (Lidl-Trek), Quinten Hermans, Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), David Gaudu, Stefan Kung (Groupama – FDJ), Torstein Traeen (Bahrain – Victorious), Ruben Fernandez, Jonathan Lastra, Jesus Herrada (Cofidis), Pablo Castrillo, Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Nelson Oliveira (Movistar Team), Darren Rafferty, James Shaw (EF Education – EasyPost), Felix Engelhardt, Chris Harper (Team Jayco AlUla).

Quando sono iniziate le salite ovviamente il drappello si è andato a dimezzare, con il gruppo che non è riuscito a limitare del tutto i danni. Davanti la UAE Emirates ha imposto il proprio ritmo, con Yates che a circa 60 chilometri dall’arrivo ha anticipato i tempi staccando tutti i rivali nel drappello al comando. Nel frattempo da dietro in rimonta è arrivato uno spettacolare Richard Carapaz, che è andato a raccogliere a mano a mano tutti i corridori staccati.

Yates ha trionfato in solitaria, 1’39” di ritardo per un gran Carapaz (entrambi sono rientrati pienamente in lotta per la graduatoria finale), a 3’46” il gruppo dei migliori regolato proprio dalla Maglia Rossa Ben O’Connor, che oggi ha gareggiato sulla difensiva, conservando il simbolo del primato. Siamo al primo giorno di riposo e tutto è apertissimo, saranno altre dodici tappe veramente appassionanti.

VIDEO ARRIVO NONA TAPPA VUELTA A ESPANA 2024