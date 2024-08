VIDEO Vela, riviviamo l’oro alle Olimpiadi di Tita/Banti

Arriva dalla vela la decima medaglia d’oro per la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Bellissimo trionfo, il secondo consecutivo a Cinque Cerchi, per Ruggero Tita e Caterina Banti nelle acque di Marsiglia. La coppia tricolore si è assicurata il trionfo nella medal race del Nacra 17, al termine di una settimana di gara magnifica.

In totale tranquillità l’ultima regata per il duo azzurro che è apparso in gestione: bastava infatti un settimo posto per assicurarsi il trionfo finale e, oggi, hanno trovato una bellissima seconda piazza alle spalle della Francia.

Andiamo a scoprire nel dettaglio i momenti finali e la gioia della coppia azzurra.