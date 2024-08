VIDEO Sinner-Rublev 1-2, la sintesi: ancora dolore all’anca per l’italiano

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montreal. L’edizione 2024 del Canada Open è stata funestata dalla pioggia, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a comprimere due turni nel sabato della città del Quebec. Nel caso dell’altoatesino, il primo impegno è filato via in maniera regolare contro il cileno Alejandro Tabilo (64 63), prima della sfida con Andrey Rublev.

Nel cuore della notte italiana il russo ha sconfitto il numero 1 del mondo con il punteggio di 63 16 62 al termine di un match, a sua volta, interrotto per un nuovo intervento della pioggia. Una sconfitta che toglierà punti pesanti nella classifica ATP all’altoatesino ma che, soprattutto, lo ha visto nuovamente alle prese con problemi all’anca destra.

Nel primo set Rublev esprime un grande tennis e mette alle corde Sinner, tanto da chiudere con un comodo 63 in 38 minuti di gioco. Nel secondo set arriva la pioggia e l’interruzione sembra dare una mano all’italiano e, anche per il calo di Rublev, domina lui lo scambio da fondo per un netto 6-1 in appena 27 minuti gioco. Il terzo set si decide subito in avvio. Sinner spreca 5 palle break e, di pari passo, l’anca lo mette ko. Rimane in campo, ma Rublev chiude in scioltezza con un 62 in 43 minuti.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della sfida tra Sinner e Rublev a Montreal.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-RUBLEV