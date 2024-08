VIDEO Luna Rossa travolge INEOS Britannia: Bein Ainslie tramortito, terza vittoria in Louis Vuitton Cup

Luna Rossa ha sconfitto INEOS Britannia e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella Louis Vuitton Cup, il torneo che decreterà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Il sodalizio italiano ha annichilito la compagine britannica, dopo che in precedenza aveva battuto con margine anche American Magic in maniera perentoria, e si è così issato al comando solitario della classifica generale del round robin.

James Spithill e compagni sono stati impeccabili nelle acque di Barcellona, surclassando la compagine guidata dal timoniere Ben Ainslie in maniera schiacciante. Team Prada Pirelli è partito alle spalle degli avversari, ma dopo un paio di virate nel tratto di bolina ha operato il sorpasso ed è poi scappata via, ampliando progressivamente il vantaggio nei confronti degli avversari, che sono tra l’altro caduti dai foil in prossimità della chiusura del primo tratto di poppa.

La superiorità degli uomini guidati dallo skipper Max Sirena è parsa nitida, la barca è risultata più performante e al momento il divario nei confronti dei britannici appare lampante. L’equipaggio tricolore si è messo in una situazione di vantaggio nella graduatoria che promuove le prime quattro classificate alle semifinali, con il vantaggio per la prima di scegliere la propria avversaria. Di seguito il VIDEO della regata vinta da Luna Rossa contro INEOS Britannia.