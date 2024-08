VIDEO Judo, la vittoria di Alice Bellandi nella finale delle Olimpiadi

Due medaglie d’oro nel giro di pochissimi minuti, meglio di così era quasi impossibile. Fenomenale Alice Bellandi che trova una meravigliosa vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel judo. Suo il trionfo nella categoria -78kg battendo nell’ultimo atto l’israeliana Inbar Lanir, trovando prima un waza-ari e poi sfruttando i tre shido assegnati alla rivale.

Una vittoria strepitosa per la numero uno del ranking mondiale: è grande festa in casa Italia, esultanza da sogno per l’azzurra che ha riportato il judo tricolore in vetta all’Olimpo.

Andiamo a rivivere la strepitosa finale che ha portato al trionfo il tricolore.