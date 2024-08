VIDEO Jannik Sinner, che punto pazzesco contro Rublev a Cincinnati! Va in terra e poi fulmina il russo

Una partita decisamente strana quella che è andata in scena ieri a Cincinnati tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. L’altoatesino è riuscito a prevalere con il punteggio di 4-6 7-5 6-4, dovendo rimontare dopo aver perso il primo parziale. Un match condizionato dal tantissimo vento che, andando a folate, ha reso molto complicato per i giocatori gli scambi.

Il caso emblematico è stato quello del nono game del secondo set, sul punteggio di 4-4 (40-40) e servizio Rublev. Un gioco lunghissimo e uno scambio altrettanto laborioso, reso imprevedibile dalle traiettorie deviate dal vento. E così abbiamo visto Sinner prodursi in un vero e proprio recupero acrobatico, finendo a terra nel tentativo di colpire la palla.

Nonostante ciò, il russo non è stato in grado di conquistare il quindici, perché con grande determinazione Jannik si è rimesso in piedi e ha lasciato partire un dritto incrociato fulminante che ha mandato il pubblico in visibilio. Di seguito il video dello scambio:

VIDEO SUPER PUNTO JANNIK SINNER A CINCINNATI