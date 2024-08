VIDEO Gianmarco Tamberi piange inconsolabile: l’abbraccio toccante con l’allenatore ed i suoi cari

Ci ha provato con tutto quello che aveva Gianmarco Tamberi. Ultime ore a dir poco travagliate per il campione azzurro, che avrebbe desiderato un avvicinamento del tutto diverso alla Finale olimpica del salto in alto. Il suo fisico, come era accaduto quasi una settimana fa, l’ha tradito. Sì, perché ancora una volta i calcoli renali l’hanno colpito.

Febbre alta, dolori indicibili, il ricovero in ospedale a Parigi e una partecipazione all’atto conclusivo che sembrava lontanissima. Conosciamo però il carattere da guerriero di Tamberi e la sua ossessione per questi Giochi, che gli ha fatto superare mille ostacoli in questo 2024 costellato da imprevisti fisici di vario genere. Si è presentato in pedana il campione olimpico di Tokyo 2020, nella speranza di trovare quelle energie dalla gara.

Ai 2.22 la prima misura che l’ha messo con le spalle al muro, superata di puro orgoglio alla terza misura. Si sperava in un cambio di ritmo, ma le energie non c’erano e lo stacco non poteva essere il solito. E così, nel momento del terzo errore a 2.27, la tristezza si è impossessata di lui, abbracciato dall’altro azzurro presente nella Finale, Stefano Sottile, e poco dopo dai suoi cari e dal suo tecnico, Giulio Ciotti, tra gli spalti. In questo modo, dunque, il campione nostrano si è visto costretto ad abdicare, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.

Di seguito il video dell’ultimo salto di Gianmarco Tamberi: