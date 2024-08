VIDEO Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 2-1: la sintesi dell’oro olimpico in doppio

Un sogno diventato realtà! Jasmine Paolini e Sara Errani sono le campionesse olimpiche del doppio misti a Parigi 2024: battute le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva avanti al pubblico del Philippe Chartrier, portando il tennis italiano ad un punto mai toccato in vita.

Per Jasmine è la sublimazione di un anno meraviglioso, in cui ha ottenuto in singolare le finali del Roland Garros e di Wimbledon ma continuando a ottenere risultati di spicco proprio con Sara in doppio. E per la bolognese è invece il completamento del Career Grand Slam nella specialità, dopo i cinque Major conquistati tra il 2012 ed il 2014 con Roberta Vinci.

Riviviamo insieme gli highlights della finale di oggi vinta da Sara Errani e Jasmine Paolini, con le due azzurre che si sono messe al collo un oro che le ascrive definitivamente nella storia del tennis italiano.