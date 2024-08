VIDEO Andy Diaz: riviviamo il salto da medaglia di bronzo nel triplo a Parigi 2024

Una serata fantastica per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in particolare per l’atletica leggera. Sono arrivate due medaglie nel corso di pochissimi minuti: l’argento eccezionale di Nadia Battocletti nei 10000 metri e l’imprevedibile bronzo di Andy Diaz nel salto triplo.

L’italo-cubano, che si allena agli ordini di Fabrizio Donato, non arrivava sicuramente al meglio all’appuntamento olimpico. Poche gare alle spalle, diversi problemini fisici di cui soprattutto un fastidio all’adduttore. Ma nel contesto olimpico è arrivata la migliore gara della stagione: un salto subito da 17.63 poi aggiustato con l’ultimo tentativo a 17.64.

Si tratta del miglior salto stagionale per l’azzurro che si è inchinato solo allo spagnolo Diaz Fortun e al portoghese Pichardo che hanno vinto comunque con salti inferiori ai 18 metri. Un gran risultato per l’azzurro che ha dichiarato di non volersi accontentare e di voler ancora migliorare e crescere per i prossimi grandi eventi.

Ecco il salto migliore della sua serie in finale nel triplo che gli ha regalato la medaglia di bronzo: