Vela, ultima giornata di Opening Series senza regate per i Kite. Pianosi e Pescetto ammessi in semifinale

Va in archivio senza regate l’ultima giornata di Opening Series per i Kite (uomini e donne) ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le condizioni meteo odierne a Marsiglia non hanno consentito il regolare svolgimento delle prove previste, con gli organizzatori costretti a cancellare il programma odierno mettendo comunque fine alla fase di qualificazione per la Medal Series.

Classifiche dunque invariate rispetto a ieri sera, con l’Italia che verrà rappresentata nella fase finale del Kite maschile e femminile. Riccardo Pianosi ha chiuso la serie di qualificazione (dopo sette regate) in terza piazza, quindi verrà inserito nella semifinale A con 2 vittorie di default (il primo che arriva a 3, vola in finale), mentre sono già in finale lo sloveno Toni Vodisek ed il singaporiano Max Maeder.

Si preannuncia un percorso decisamente più complesso invece per Maggie Pescetto, ottava a fine Opening Series (dopo sole 6 regate di flotta) e costretta ad affrontare la semifinale B con una sola vittoria di default. L’azzurra se la vedrà con l’olandese Annelous Lammerts, la tedesca Leonie Meyer e la polacca Julia Damasiewicz, mentre sono già ammesse in finale la francese Lauriane Nolot e la britannica Eleanor Aldridge.