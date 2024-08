Vela, prima giornata positiva per l’Italia nel 470 misto alle Olimpiadi. Berta/Festo ai piedi del podio provvisorio

Va in archivio con un bilancio soddisfacente in chiave azzurra la prima giornata di Opening Series del 470 misto nelle acque di Marsiglia, teatro della vela ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In condizioni di vento leggero sono state completate regolarmente entrambe le regate di flotta previste da programma, che ci consegnano una classifica provvisoria ancora priva di scarti (quel discorso entrerà in gioco da domani).

La coppia italiana composta da Elena Berta e Bruno Festo, grazie a due buoni risultati parziali (3-13), è partita con il piede giusto attestandosi al quarto posto nella graduatoria generale con 16 punti a referto. Il Giappone ha dominato la scena quest’oggi con uno score di 1-2 per Keiju Okada/Miho Yoshioka, che provano subito a fare il vuoto accumulando 8 punti di margine sui primi inseguitori spagnoli Xammar/Brugman (5-6 di parziale).

Terza piazza a fine giornata per i tedeschi Diesch/Markfort, che accusano un gap di 9 punti dalla testa e vantano un margine di 4 lunghezze sull’Italia. La classifica però è ancora estremamente compatta, con una decina di equipaggi ravvicinati e ancora pienamente in lizza per le medaglie olimpiche quando mancano ancora otto regate di flotta prima della Medal Race a punteggio doppio.