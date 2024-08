Vela, perché la Medal Race di Tita/Banti è in ritardo: cosa succede in caso di cancellazione

Cambio di programma per la Medal Race della classe mista Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La regata, inizialmente prevista a partire dalle ore 14.43, è stata infatti rimandata e potrebbe anche non disputarsi nella giornata di oggi. Tutto dipenderà (al massimo nelle prossime due ore) dalle condizioni meteo, attualmente impraticabili per il poco vento a Marsiglia.

Il programma odierno prevedeva lo svolgimento di quattro Medal Race sul campo di regata “Marseille”: nell’ordine ILCA 6, ILCA 7, Nacra 17 e 470 misto. Per il momento è stata completata solamente la prova del singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial), mentre la Medal dei Laser maschili è stata abbandonata a causa di un peggioramento improvviso della situazione ambientale (vento quasi assente e oscillante anche a livello di direzione).

Vedremo dunque cosa decideranno gli organizzatori, ricordando che la Medal Race del Nacra 17 potrebbe essere recuperata domani o venerdì in caso di necessità. Ruggero Tita e Caterina Banti rischiano quindi di attendere un giorno in più (le previsioni sono più incoraggianti a Marsiglia giovedì 8 agosto) per prendere parte alla regata decisiva in ottica medaglia d’oro.