Vela, nulla di fatto a Marsiglia. Rimandate a domani le Medal Series di windsurf alle Olimpiadi

Calma piatta a Marsiglia e nulla di fatto per le Medal Series di windsurf (maschile e femminile) valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo un paio d’ore di attesa, nella speranza di un miglioramento delle condizioni meteo, gli organizzatori si sono dovuti arrendere ad un vento troppo leggero per poter disputare regolarmente le prove della classe iQFoil.

Inevitabile a quel punto la decisione di rimandare tutto a domani (indicato nel calendario come giorno di riserva in caso di necessità) per la fase finale della competizione, in cui verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Ricordiamo che l’Italia potrà giocarsi qualcosa di importante in entrambe le gare grazie a Marta Maggetti e Nicolò Renna.

La cagliaritana, oro mondiale 2022, è già in semifinale grazie alla sua terza posizione conclusiva nell’Opening Series, mentre il trentino campione iridato in carica dovrà cominciare il suo percorso già ai quarti di finale in una batteria secca da 7 atleti in cui solamente i migliori due avanzeranno al turno successivo. Ammessi automaticamente alla Finale la britannica Emma Wilson e l’australiano Grae Morris, entrambi certi di una medaglia.