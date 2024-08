Vela, Nicolò Renna si ferma ai quarti di finale nel windsurf alle Olimpiadi. Vince l’israeliano Reuveny

In una giornata trionfale per la vela italiana grazie alla strepitosa medaglia d’oro di Marta Maggetti nel windsurf, si è materializzato purtroppo un risultato deludente nella competizione maschile riservata alle tavole volanti iQFoil. Nicolò Renna ha terminato infatti il suo percorso odierno nella Medal Series ai quarti di finale, sfiorando il passaggio del turno ma dovendo abbandonare il sogno di una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il trentino non ha sfigurato quest’oggi a Marsiglia in condizioni (totalmente diverse rispetto ai giorni scorsi) di vento forte, disputando una regata coraggiosa a livello strategico e lottando fino in fondo per una delle prime due posizioni che garantivano la qualificazione in semifinale. Purtroppo il campione del mondo in carica è stato beffato all’ultimo gate dal britannico Sam Sills, che ha avuto la meglio sul windsurfista italiano arrivando 2° alle spalle dell’olandese Luuc Van Opzeeland e conquistando l’ultimo pass a disposizione per il turno successivo.

Epilogo amaro per Renna, giunto alle Olimpiadi parigine dopo un triennio eccezionale che lo ha proiettato stabilmente nell’elite mondiale della specialità. Il cammino del campione europeo 2023 nell’Opening Series (chiusa al sesto posto nella generale) è stato purtroppo molto altalenante, anche a causa di uno sfortunato problema tecnico, di conseguenza è sfumato il possibile vantaggio di accedere direttamente in semifinale (2° e 3°) o addirittura in finale (1°).

La prima medaglia d’oro olimpica di sempre nell’iQFoil maschile è stata assegnata all’israeliano Tom Reuveny, che ha vinto la prova decisiva precedendo al traguardo di 5 secondi l’australiano Grae Morris (argento) e di 10 il neerlandese Van Opzeeland (bronzo).